أرباح «البحري» تقفز 574% إلى 2.74 مليار ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الربع الثاني من 2026 بنسبة 574% إلى 2.74 مليار ريال، مقابل، 407.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 2.1 مليار ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، فيما ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 1.8 مليار ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 233 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 131 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.
- ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 25 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
يعود السبب الرئيسي ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 498 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 370 مليون ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 78 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 57 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 49 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 3.8 مليار ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لجميع القطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 3.3 مليار ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 379 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 112 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 88 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع سفينة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 52 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 2.1 مليار ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، فيما ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 1.8 مليار ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 233 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 131 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.
- ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 25 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
يعود السبب الرئيسي ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 498 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 370 مليون ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 78 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 57 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 49 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 3.8 مليار ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لجميع القطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 3.3 مليار ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 379 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 112 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 88 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع سفينة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية بمبلغ 52 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.