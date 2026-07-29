ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 306.8 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في الربع الثاني من 2026 بنسبة 9.9% إلى 306.8 مليون ريال، مقابل 279.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وترجع الزيادة في صافي الربح على أساس ربعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وبحسب البيان، ترجع الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وترجع الزيادة في صافي الربح على أساس ربعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وبحسب البيان، ترجع الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.