ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» إلى 65.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى في الربع الثاني من 2026 بنسبة 28.3% إلى 65.9 مليون ريال، مقابل 51.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع هامش صافي الربح إلى 21.9% مقارنة بـ21.6% للربع المماثل من العام السابق، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي الذي فاق الأثر الناتج عن الزيادة الطفيفة في صافي تكاليف التمويل.
وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 17.7% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ80.1 مليون ريال في الربع الأول من العام.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي، متأثرةً بالتغيرات الموسمية في أنماط استهلاك منتجات الدقيق، إضافةً إلى عودة الطلب على منتجات الأعلاف إلى مستوياته الطبيعية بعد الأداء القوي والاستثنائي الذي شهدته خلال الربع الأول، والذي أسهم في تحقيق نتائج تجاوزت المستهدفات.
وفي المقابل، سجلت مبيعات النخالة نمواً خلال الربع الحالي بدعم من تحسن الطلب عليها مقارنةً بالربع السابق.
وارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 11.4% على أساس سنوي ليبلغ 146.0 مليون ريال، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.64 ريال.
ويعكس أداء الفترة استمرار تركيز الشركة على تحقيق نمو ربحي مستدام، وتعزيز التميز التشغيلي، والانضباط في توظيف رأس المال، حيث ساعد التحسن القوي في الربحية خلال الربع الثاني في تعزيز مرونة نموذج أعمال الشركة وقابليته للتوسع.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع هامش صافي الربح إلى 21.9% مقارنة بـ21.6% للربع المماثل من العام السابق، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي الذي فاق الأثر الناتج عن الزيادة الطفيفة في صافي تكاليف التمويل.
وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 17.7% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ80.1 مليون ريال في الربع الأول من العام.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي، متأثرةً بالتغيرات الموسمية في أنماط استهلاك منتجات الدقيق، إضافةً إلى عودة الطلب على منتجات الأعلاف إلى مستوياته الطبيعية بعد الأداء القوي والاستثنائي الذي شهدته خلال الربع الأول، والذي أسهم في تحقيق نتائج تجاوزت المستهدفات.
وفي المقابل، سجلت مبيعات النخالة نمواً خلال الربع الحالي بدعم من تحسن الطلب عليها مقارنةً بالربع السابق.
وارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 11.4% على أساس سنوي ليبلغ 146.0 مليون ريال، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.64 ريال.
ويعكس أداء الفترة استمرار تركيز الشركة على تحقيق نمو ربحي مستدام، وتعزيز التميز التشغيلي، والانضباط في توظيف رأس المال، حيث ساعد التحسن القوي في الربحية خلال الربع الثاني في تعزيز مرونة نموذج أعمال الشركة وقابليته للتوسع.