سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. ارتفاع جديد بالأسواق

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 29 يوليو 2026، ارتفاعا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأربعاء، 427 ريالا، مقابل 425 ريالا، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، 488 ريالا، مقابل 485.75 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 447.25 ريال، مقابل 445.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأربعاء، 366 ريالا، مقابل، 364.25 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 15176 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3415.5 ريال.