هومانا إنك (HUM) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 29-07-2026

ارتفع سهم شركة هومانا إنك HUMANA INC (HUM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن السهم بتحركاته السابقة من اكتساب زخماً إيجابياً يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 358.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 428.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد