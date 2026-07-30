البورصة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة "وول ستريت" تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع.وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" بـ73.1 نقطة، ما يعادل 0.14%، ووصل إلى ‌52674.21 ‌نقطة، وفقد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، 10.6 نقاط بنسبة 0.14%، واستهل تداولاته عند مستوى 7418.16 نقطة.وانخفض ‌المؤشر "ناسداك المجمع" بـ13.4 نقطة بنسبة 0.05%، إلى 24863.48 نقطة.