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البورصة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • البورصة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع 1/2
  • البورصة.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة "وول ستريت" تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع.
وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" بـ73.1 نقطة، ما يعادل 0.14%، ووصل إلى ‌52674.21 ‌نقطة، وفقد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، 10.6 نقاط بنسبة 0.14%، واستهل تداولاته عند مستوى 7418.16 نقطة.
وانخفض ‌المؤشر "ناسداك المجمع" بـ13.4 نقطة بنسبة 0.05%، إلى 24863.48 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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