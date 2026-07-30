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أسواق لندن.. تباين أداء الجنيه الإسترليني وارتفاع البورصة البريطانية

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واس - لندن 0 تبليغ

  • أسواق لندن.. تباين أداء الجنيه الإسترليني وارتفاع البورصة البريطانية 1/2
  • أسواق لندن.. تباين أداء الجنيه الإسترليني وارتفاع البورصة البريطانية 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3283) دولار أمريكي، بانخفاض (0.08%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1674) يورو بنسبة (0.03%).

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.34%).
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (37.39) نقطة، ليصل عند مستوى (10908.41) نقاط.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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