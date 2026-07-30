أسواق لندن.. تباين أداء الجنيه الإسترليني وارتفاع البورصة البريطانية

البورصة البريطانية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3283) دولار أمريكي، بانخفاض (0.08%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1674) يورو بنسبة (0.03%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.34%).وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (37.39) نقطة، ليصل عند مستوى (10908.41) نقاط.