البورصات العالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

الأسهم الأوروبية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض.وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.29%) ليصل عند (645.02) نقطة.فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.06%) ليصل عند مستوى (25448.76) نقطة.وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (0.60%)، ليصل إلى مستوى (8408.27) نقاط.