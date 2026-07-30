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البورصات العالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - لندن 0 تبليغ

  • البورصات العالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض 1/2
  • البورصات العالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض.
وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.29%) ليصل عند (645.02) نقطة.

الأسهم الأوروبية

فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.06%) ليصل عند مستوى (25448.76) نقطة.
وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة (0.60%)، ليصل إلى مستوى (8408.27) نقاط.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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