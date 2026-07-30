أسعار النفط تعود للارتفاع بعد 3 أيام من التراجع

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - عادت أسعار النفط للارتفاع في التعاملات بعد 3 أيام من التراجع.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل بنسبة 8% عن مستواه أمس.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7.5% إلى 85.17 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كما زاد سعر خام برنت بنسبة 8% إلى 90.70 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.