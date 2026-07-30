سعر البتكوين (BTCUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتعرض لضغوط بيعية أعادت الزخم السلبي إلى تحركاته، في ظل استمرار التداول داخل قناة سعرية تصحيحية هابطة تسيطر على الأداء قصير الأجل.

وتزداد الإشارات السلبية مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط البيعية واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة.