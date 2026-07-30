سعر سهم أمريكانا (6015) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-07-2026

اكتسى سعر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (6015) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة المهم 2.25 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي قوي حول السهم قد يساعده في اختراق تلك المقاومة وتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا الأداء مدعوماً بتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 2.25 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 2.43 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد