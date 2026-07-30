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انكماش اقتصاد السعودية 4.8% ونمو القطاع غير النفطي بالربع الثاني 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • انكماش اقتصاد السعودية 4.8% ونمو القطاع غير النفطي بالربع الثاني 2026 1/3
  • انكماش اقتصاد السعودية 4.8% ونمو القطاع غير النفطي بالربع الثاني 2026 2/3
  • انكماش اقتصاد السعودية 4.8% ونمو القطاع غير النفطي بالربع الثاني 2026 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع اقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%، وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب بيانات "الإحصاء" يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%، في حين حققت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية نموًا على أساس سنوي بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي.

توزيع المساهمة في معدل النمو الحقيقي

انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية - متداولة

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

معدل نمو الناتج المحلي المعدل موسميًا

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بنسبة %4.9 في الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول 2026. وُيعزى هذا التراجع بصورة رئيسة إلى انخفاض الألنشطة النفطية بنسبة 21.5% كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة %0.5، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمًوا بنسبة 0.2%.
ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% خلال الربع الثاني 2026 - أرشيفية
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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