انكماش اقتصاد السعودية 4.8% ونمو القطاع غير النفطي بالربع الثاني 2026

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع اقتصاد السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%، وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب بيانات "الإحصاء" يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%، في حين حققت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية نموًا على أساس سنوي بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي.
وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وبحسب بيانات "الإحصاء" يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%، في حين حققت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية نموًا على أساس سنوي بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي.
توزيع المساهمة في معدل النمو الحقيقي
وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.