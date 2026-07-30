ارتفاع صافي أرباح «أرماح» 48% إلى 12.6 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "أرماح الرياضية" عن الربع الثاني 2026 بنسبة 48% إلى 12.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 60 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض رصيد القروض وتراجع معدل السايبور (SIBOR).
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 24.3 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ويعود هذا بشكل رئيسي إلى وجود بند غير متكرر في الربع الأول من عام 2025 يتعلق بتحقيق مكسب ناتج عن عملية تأجير من الباطن بقيمة 9.5 مليون ريال، وارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 9%، مدفوعًا بشكل رئيسي بافتتاح ناديين جديدين خلال الربع الثاني من عام 2026، وهذا على الرغم من انخفاض مصروفات الفوائد، مما يعكس التزامات التمويل والإيجارات المرتبطة بأنشطة التوسع التي تتبعها الشركة.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 60 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض رصيد القروض وتراجع معدل السايبور (SIBOR).
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 24.3 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ويعود هذا بشكل رئيسي إلى وجود بند غير متكرر في الربع الأول من عام 2025 يتعلق بتحقيق مكسب ناتج عن عملية تأجير من الباطن بقيمة 9.5 مليون ريال، وارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 9%، مدفوعًا بشكل رئيسي بافتتاح ناديين جديدين خلال الربع الثاني من عام 2026، وهذا على الرغم من انخفاض مصروفات الفوائد، مما يعكس التزامات التمويل والإيجارات المرتبطة بأنشطة التوسع التي تتبعها الشركة.