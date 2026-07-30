تراجع خسائر «ثمار» 47% إلى 2.36 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 47% إلى 2.36 مليون ريال، مقابل خسائر بـ4.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي بمبلغ (2.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
- انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (1.7) مليون ريال تقريبا
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (455) ألف ريال تقريبا.
ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي بمبلغ (1.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الربع السابق إلى:
- زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
-انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (700) ألف ريال تقريبا.
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (459) ألف ريال تقريبا.
يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية بمبلغ (3.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
- انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (2.9) مليون ريال تقريبا.
- انخفاض مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية بمبلغ (124) ألف ريال تقريبا.
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (455) ألف ريال تقريبا وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (326) ألف ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي بمبلغ (2.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
- انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (1.7) مليون ريال تقريبا
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (455) ألف ريال تقريبا.
ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي بمبلغ (1.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الربع السابق إلى:
- زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
-انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (700) ألف ريال تقريبا.
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (459) ألف ريال تقريبا.
يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية بمبلغ (3.1) مليون ريال تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- زيادة الإيرادات بمبلغ (858) ألف ريال.
- انخفاض المصروفات العمومية بمبلغ (2.9) مليون ريال تقريبا.
- انخفاض مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية بمبلغ (124) ألف ريال تقريبا.
- بالرغم من زيادة مصروف الزكاة بمبلغ (455) ألف ريال تقريبا وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (326) ألف ريال.