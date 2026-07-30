مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.1% في مستهل تعاملات اليوم الخميس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 10537 نقطة، وبتداولات بلغت، 79.9 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون ريال، بقيمة سوقية قدرها، 9.39 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وهرفي للأغذية، وتكوين، وأملاك، والمطاحن الرابعة، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: التعاونية، والمجموعة السعودية، ومكة، وإعمار، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون ريال، بقيمة سوقية قدرها، 9.39 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 112 شركةارتفعت أسهم 112 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 109، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وهرفي للأغذية، وتكوين، وأملاك، والمطاحن الرابعة، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: التعاونية، والمجموعة السعودية، ومكة، وإعمار، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضا.