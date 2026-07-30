غضب شعبي في كوريا بعد انهيار سوق الأسهم بخسائر تريليوني دولار

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - شهد سوق الأسهم الكورية الجنوبية انهيارًا بنحو 40% خلال شهر، مما أطلق موجة غضب شعبي بين الكوريين الذين اقترضوا الأموال ودخلوا السوق متأخرًا وخسروا معظم مدخراتهم، ووصل إجمالي الخسائر نحو تريليوني دولار.

وأعلنت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستفرض قيودًا على استثمارات الأفراد في صناديق الاستثمار ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية، وسترفع رسوم تداول الصناديق، والتي لعبت دورًا محوريًا في انهيار سوق الأسهم الكورية.

ومع انهيار السوق المالية هذا الأسبوع، وضع المتداولون أكاليل من الزهور على الرصيف المقابل لمبنى البرلمان في سيؤول، احتجاجًا على تعامل الحكومة مع صناديق الاستثمار ذات الرافعة المالية في الأسهم الفردية.

وكُتب المحتجون على بعض الأكاليل: "لقد ذُبح المستثمرين الأفراد". وكُتب على شريط آخر: "انتظروا حتى يحين وقت السداد، سأسدد في المرة القادمة التي أُدلي فيها بصوتي".

وداخل البرلمان، يوم الأربعاء، تعرّض وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، لضغوط من نواب المعارضة، واعتذر عن طرح منتجات الرافعة المالية دون دراسة متأنية.

وانخفض مؤشر "كوسبي" الرئيسي بنحو 40% عن ذروته في يونيو. وتفاقمت موجة البيع يوم أمس الأربعاء بعد أن أعلنت شركة "إس كيه هاينكس" عن أرباح أقل من المتوقع، مما أثار الشكوك حول طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وزاد من عمليات البيع وسط المتداولين الأفراد.

وجادل المشرعون بأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية قد ضخمت هذه التقلبات، مما جعل سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من نظيراتها العالمية، نظرًا لتركز المضاربات في عدد قليل من أسهم الشركات الكبرى.