تكاليف الاقتراض الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 19 عامًا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - قفزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عام 2007، اليوم الخميس، بينما شهدت الأسهم العالمية انتعاشًا بعد أن طمأنت بعض مؤشرات الأرباح المستثمرين.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له في 19 عامًا عند 5.239%، بعد أن تجاوز 5.2% في تداولات نيويورك في اليوم السابق، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن رئيسه كيفن وارش أدلى بتصريحات متضاربة بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.

وواجه المتداولون صعوبة في استشراف الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو تحدٍ تفاقم بسبب تراجع وارش عن تقديم توجيهات مستقبلية.

وأضاف تجدد التوترات في الشرق الأوسط المزيد من التعقيد للأسبوع الحاسم للأسواق، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط.

وعادة ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى تهدئة ضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، لكن التهديد الرئيسي للتضخم حاليًا يكمن في احتمال محدودية إمدادات النفط إذا استمر الاضطراب في مضيق هرمز.