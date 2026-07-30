ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» إلى 192 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 9.8% إلى 192 مليون ريال، مقابل 174.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى:
1. ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات.
2. ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى في القطاعا الآخر.
3. انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات.
مع ملاحظة إلى أنه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كانت المصروفات العمومية والإدارية أقل في قطاع الصناعات الحديدية نتيجةً عكس مخصصات زائدة.
يعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بشكل عام إلى:
1. ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى في القطاع الآخر.
2. انخفاض مخصص الانخفاض قي قيمة الموجودات المالية في قطاع الصناعات الحديدية.
يعود الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول بشكل عام إلى:
1. ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات.
2. انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات.
مع ملاحظة إلى أنه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كانت المصروفات العمومية والإدارية أقل في قطاع الصناعات الحديدية نتيجةً عكس مخصصات زائدة.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى:
1. ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات.
2. ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى في القطاعا الآخر.
3. انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات.
مع ملاحظة إلى أنه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كانت المصروفات العمومية والإدارية أقل في قطاع الصناعات الحديدية نتيجةً عكس مخصصات زائدة.
يعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بشكل عام إلى:
1. ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى في القطاع الآخر.
2. انخفاض مخصص الانخفاض قي قيمة الموجودات المالية في قطاع الصناعات الحديدية.
يعود الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول بشكل عام إلى:
1. ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات.
2. انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات.
مع ملاحظة إلى أنه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كانت المصروفات العمومية والإدارية أقل في قطاع الصناعات الحديدية نتيجةً عكس مخصصات زائدة.