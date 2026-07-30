ميزانية السعودية في الربع الثاني.. 339 مليار ريال إيرادات.. و373 مليارا مصروفات #عاجل

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت وزارة المالية تقرير أداء ميزانية السعودية للربع الثاني من 2026، بإيرادات تقدر بـ339 مليار ريال، ومصروفات 373 مليار ريال، ونحو 34 مليار ريال عجزا في الميزانية.
وبحسب تقرير أداء الميزانية، بلغت الإيرادات في النصف الأول نحو 599.8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 759.8 مليار ريال، بينما بلغ العجز نحو 160 مليار ريال.
وأظهر تقرير أداء الميزانية أن الإيرادات غير النفطية بلغت في الربع الثاني من 2026 نحو 153.7 مليار ريال، بارتفاع 3% عن الربع ذاته من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الحالي نحو 329.8 مليار ريال، بارتفاع 9% عن الفترة المماثلة من عام 2025.
وتصدرت تعويضات العاملين المصروفات الفعلية في الربع الثاني من 2026، بنحو 144.4 مليار ريال، بارتفاع 3% عن الربع المماثل من العام الماضي.
وجاءت تعويضات العاملين في صدارة المصروفات الفعلية في النصف الأول بقيمة 295.4 مليار ريال، بزيادة 3% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية 2026 399 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الحساب الجاري نحو 39.9 مليار ريال.
وأشار تقرير أداء الميزانية أن الدين العام بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 1.68 تريليون ريال، توزعت على 1.06 تريليون ريال "دين داخلي"، و624.9 مليار ريال "دين خارجي".
وبحسب تقرير أداء الميزانية، بلغت الإيرادات في النصف الأول نحو 599.8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 759.8 مليار ريال، بينما بلغ العجز نحو 160 مليار ريال.
ارتفاع الإيرادات النفطيةبلغت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2026 نحو 185 مليار ريال، بارتفاع 22% عن الربع المماثل من العام السابق.
وأظهر تقرير أداء الميزانية أن الإيرادات غير النفطية بلغت في الربع الثاني من 2026 نحو 153.7 مليار ريال، بارتفاع 3% عن الربع ذاته من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الحالي نحو 329.8 مليار ريال، بارتفاع 9% عن الفترة المماثلة من عام 2025.
الإيرادات غير النفطيةووفقا لتقرير أداء ميزانية السعودية بالربع الثاني من 2026، بلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من 2026، نحو 269.9 مليار ريال، بزيادة 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت تعويضات العاملين المصروفات الفعلية في الربع الثاني من 2026، بنحو 144.4 مليار ريال، بارتفاع 3% عن الربع المماثل من العام الماضي.
وجاءت تعويضات العاملين في صدارة المصروفات الفعلية في النصف الأول بقيمة 295.4 مليار ريال، بزيادة 3% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية 2026 399 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الحساب الجاري نحو 39.9 مليار ريال.
وأشار تقرير أداء الميزانية أن الدين العام بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 1.68 تريليون ريال، توزعت على 1.06 تريليون ريال "دين داخلي"، و624.9 مليار ريال "دين خارجي".