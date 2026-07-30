الذهب يرتفع مدعومًا بتراجع الدولار والتضخم

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم مدعومًا بتراجع الدولار والتضخم أيضًا بما يتماشى مع التوقعات.

وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4109.94 دولارات للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس 1.9% إلى 4108.30 دولارات.