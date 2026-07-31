سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 31-7-2026

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة مستهدفا بذلك لمستوى 1670.00$ ليحافظ بذلك على الثبات السلبي دون الحاجز الإضافي والمتمثل بمستوى 1690.00$, ما سبق يؤكد تمسك السعر بالسيناريو التصحيحي الهابط لنؤكد أهمية تجميعه للعزم السلبي خلال التداولات الحالية ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو المحطات التصحيحية الأولية والمستقرة قرب 1550.00$ و1515.00$ على التوالي.

أما تعرض السعر لضغوط إيجابية جديدة وبتجاوزه لمستوى 1690.00$ فإن ذلك سيجبره على تأجيل الهجوم السلبي وليمنحه فرصة لتحقيق مكاسب لحظية جديدة باندفاعه نحو 1730.00$ وصولا للحاجز الرئيسي المستقر قرب 1790.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1550.00$ و 1680.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز