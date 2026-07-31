الذهب يتجه للارتفاع مجددًا وإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر

اتجاه نحو الارتفاع

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - يتجه الذهب اليوم الجمعة، نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.وانخفض ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1% إلى 4094.10 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة ‌في المعاملات الفورية عند 58.98 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 1638.97 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1301.94 دولار.