الاقتصاد

الذهب يتجه للارتفاع مجددًا وإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

  • الذهب يتجه للارتفاع مجددًا وإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر 1/2
  • الذهب يتجه للارتفاع مجددًا وإنهاء تراجع استمر أربعة أشهر 2/2

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - يتجه الذهب اليوم الجمعة، نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

اتجاه نحو الارتفاع

وانخفض ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4096.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1%. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1% إلى 4094.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة ‌في المعاملات الفورية عند 58.98 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 1638.97 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1301.94 دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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