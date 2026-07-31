بنك اليابان المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب التضخم

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 مساءً كتب شريف احمد - أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ‌شدد مجددًا على استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لتجنّب مخاطر التضخم المتزايدة.وفي اجتماع استمر ‌يومين وانتهى اليوم الجمعة، قرر البنك المركزي الإبقاء على هدف السياسات قصير الأجل عند 1% بتصويت ثمانية ‌مقابل واحد.وسيعقد محافظ البنك كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت ‌لاحق لشرح القرار المتعلق بالسياسة النقدية.