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النفط ينخفض مع تزايد الإمدادات

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واس- سنغافورة 0 تبليغ

النفط ينخفض مع تزايد الإمدادات

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت 1.03 دولار بنسبة 1.2% إلى 88 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار بنسبة 1.8% إلى 82.09 دولارًا للبرميل، وعلى أساس شهري من ‌المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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