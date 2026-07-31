الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 31-07-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية تعكس تصاعد الضغوط البيعية وتضعف من فرص استمرار التعافي خلال المدى القصير.

 

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعزز احتمالات استمرار الهبوط واستهداف مستويات دعم أدنى إذا استمر السعر في التداول دون المتوسط المتحرك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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