تحديث توقع سعر الفضة اليوم 31-07-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية تعكس تصاعد الضغوط البيعية وتضعف من فرص استمرار التعافي خلال المدى القصير.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعزز احتمالات استمرار الهبوط واستهداف مستويات دعم أدنى إذا استمر السعر في التداول دون المتوسط المتحرك.