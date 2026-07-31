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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-07-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

صعد سعر نفط خام برنت (Brent) بشكل قوي خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليقترب السعر بهذا الارتفاع من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد في حال تماسك تلك المقاومة خاصة مع تأثر السعر بكسره في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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