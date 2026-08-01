الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 07:12 مساءً كتب شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب جديدة في ختام جلسة تداولات يوم أمس؛ إذ صعد مؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة ليبلغ مستوى 52485 نقطة، محققًا نسبة نمو بلغت 0.53%.
وفي السياق ذاته، زاد مؤشر نازداك المركب 255 نقطة ليصل إلى 25373 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.00%.
وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 52 نقطة إلى رصيده ليصل إلى 7489 نقطة، مسجلًا نسبة نمو قدرها 0.70%.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، صعد سعر الخام الأمريكي "وست تكساس" بأكثر من 3 دولارات ليستقر عند 86.80 دولارًا للبرميل الواحد.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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