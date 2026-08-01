ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 07:12 مساءً كتب شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب جديدة في ختام جلسة تداولات يوم أمس؛ إذ صعد مؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة ليبلغ مستوى 52485 نقطة، محققًا نسبة نمو بلغت 0.53%.

وفي السياق ذاته، زاد مؤشر نازداك المركب 255 نقطة ليصل إلى 25373 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.00%.

وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 52 نقطة إلى رصيده ليصل إلى 7489 نقطة، مسجلًا نسبة نمو قدرها 0.70%.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، صعد سعر الخام الأمريكي "وست تكساس" بأكثر من 3 دولارات ليستقر عند 86.80 دولارًا للبرميل الواحد.

