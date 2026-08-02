ارتفاع أرباح «درب السعودية» إلى 2.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة درب السعودية الاستثمارية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 39.6% إلى 2.2 مليون ريال، مقارنة بـ1.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع بمبلغ 848,356.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 54% خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع السابق بمبلغ 776,208.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى:
- تسجيل مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة الحالية بمبلغ 373,572 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2,071,046.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 36% خلال الفترة الحاليه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع بمبلغ 848,356.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 54% خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع السابق بمبلغ 776,208.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى:
- تسجيل مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة الحالية بمبلغ 373,572 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2,071,046.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 36% خلال الفترة الحاليه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.