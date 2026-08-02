الاقتصاد

ارتفاع أرباح «درب السعودية» إلى 2.2 مليون ريال في الربع الثاني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «درب السعودية» إلى 2.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة درب الاستثمارية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 39.6% إلى 2.2 مليون ريال، مقارنة بـ1.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع بمبلغ 848,356.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 54% خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع الحالي بمبلغ 402,636 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع السابق بمبلغ 776,208.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى:
- تسجيل مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة الحالية بمبلغ 373,572 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2,071,046.
- انخفاض مصروف الأتعاب المهنية بنسبة 36% خلال الفترة الحاليه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا