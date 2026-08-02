الاقتصاد

أرباح «عزم» السنوية تقفز 36% إلى 51 مليون ريال في 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «عزم» السنوية تقفز 36% إلى 51 مليون ريال في 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة "عزم للاتصالات وتقنية المعلومات" صافي ربح قدره 50.99 مليون ريال خلال العام 2026، بزيادة قدرها 13.54 مليون ريال (36.17%) مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 10.77 مليون ريال (27.45%) مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 49.98 مليون ريال.
ويعود هذا الارتفاع، وفقًا لـ "تداول السعودية" بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الربح بمقدار 26.47 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات، و انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 0.16 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 0.10 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بمقدار 10.78 مليون ريال، وانخفاض حصة المجموعة في نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار 3.69 مليون ريال، إضافة إلى زيادة مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 1.50 مليون ريال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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