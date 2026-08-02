انخفاض أرباح «سمو» 15% إلى 31.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سمو العقارية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 15% إلى 31.4 مليون ريال، مقارنة بـ37 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، فإن خلال الربع المماثل من العام السابق تضمنت الأرباح إيرادات أخرى متمثلة في أرباح بيع استثمارات عقارية بقيمة 15.19 مليون ريال.
ويعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الإيرادات ومجمل الربح مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشياً مع الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الشركة.
ويعود الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نمو الإيرادات والربح التشغيلي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، فإن خلال الربع المماثل من العام السابق تضمنت الأرباح إيرادات أخرى متمثلة في أرباح بيع استثمارات عقارية بقيمة 15.19 مليون ريال.
ويعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الإيرادات ومجمل الربح مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشياً مع الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الشركة.
ويعود الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نمو الإيرادات والربح التشغيلي.