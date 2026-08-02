ارتفاع أرباح «الأندية الرياضية» إلى 13.8 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "الأندية الرياضية" بنسبة 101% في الربع الثاني من 2026 ليصل إلى 13.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 6.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني 2026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن هامش إجمالي الربح في جميع القطاعات، حيث نمت إيرادات قطاع المراكز الرجالية (بودي ماسترز) بنسبة 35.5% وإيرادات قطاع المراكز النسائية (بودي موشنز) بنسبة 38.7%.
في المقابل، انخفضت إيرادات قطاع الحلول الرياضية (بودي إكسبرتس) بنسبة 85.6% نظراً لطبيعة أعماله الإنشائية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وعدم تكرار المصاريف الاستثنائية المتعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية والمسجلة في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 445,462 ريال، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية وتكاليف التمويل.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح "الأندية الرياضية" بنسبة 77% إلى 18.2 مليون ريال، مقابل 10.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني 2026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن هامش إجمالي الربح في جميع القطاعات، حيث نمت إيرادات قطاع المراكز الرجالية (بودي ماسترز) بنسبة 35.5% وإيرادات قطاع المراكز النسائية (بودي موشنز) بنسبة 38.7%.
في المقابل، انخفضت إيرادات قطاع الحلول الرياضية (بودي إكسبرتس) بنسبة 85.6% نظراً لطبيعة أعماله الإنشائية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وعدم تكرار المصاريف الاستثنائية المتعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية والمسجلة في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 445,462 ريال، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية وتكاليف التمويل.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح "الأندية الرياضية" بنسبة 77% إلى 18.2 مليون ريال، مقابل 10.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.