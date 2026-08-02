تراجع أرباح «كاتريون» 27% إلى 47.56 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة "كاتريون للتموين" عن الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 27% إلى 47.56 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 65.38 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تراجع صافي الربح إلى الاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض في عدد الرحلات وعدد وجبات تموين الطيران، كما تأثرت الربحية أيضًا بارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالمعالجة المحاسبية لالتزامات عقود الإيجار وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16)، وتمويل المشاريع، إلى جانب انخفاض الودائع والفوائد العائدة عليها، وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وزيادة حصة الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.58 ريال للسهم، مقارنةً بـ 0.80 ريال للسهم في الربع الثاني من عام 2025، وذلك تماشيًا مع الانخفاض في صافي الربح.
وعلى مستوى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الشركة نموًا في إجمالي الربح بنسبة 7.6% مدعوما بالنمو المرتفع للمبيعات. ومن جهة أخرى أنخفض صافي الربح إلى مبلغ 128.0 مليون ريال ، مقارنةً بمبلغ 140.2 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2025. ويعود السبب للاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض في عدد الرحلات وعدد وجبات تموين الطيران.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تراجع صافي الربح إلى الاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض في عدد الرحلات وعدد وجبات تموين الطيران، كما تأثرت الربحية أيضًا بارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالمعالجة المحاسبية لالتزامات عقود الإيجار وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16)، وتمويل المشاريع، إلى جانب انخفاض الودائع والفوائد العائدة عليها، وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وزيادة حصة الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.58 ريال للسهم، مقارنةً بـ 0.80 ريال للسهم في الربع الثاني من عام 2025، وذلك تماشيًا مع الانخفاض في صافي الربح.
وعلى مستوى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الشركة نموًا في إجمالي الربح بنسبة 7.6% مدعوما بالنمو المرتفع للمبيعات. ومن جهة أخرى أنخفض صافي الربح إلى مبلغ 128.0 مليون ريال ، مقارنةً بمبلغ 140.2 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2025. ويعود السبب للاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض في عدد الرحلات وعدد وجبات تموين الطيران.