انخفاض أرباح «التعمير» 11% إلى 58.4 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة "الرياض للتعمير" صافي ربح قدره 58.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2026 بانخفاض قدره 7.25 مليون ريال، ما يعادل 11%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الأنشطة الرئيسية بقيمة مليون ريال.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تكوين مخصص قضايا بقيمة 20 مليون ريال على خلفية دعوى قضائية مقامة ضد الشركة تتعلق باتفاقية تأجير مبرمة في عام 2004، ويعكس هذا المخصص أفضل تقدير للإدارة لقيمة الالتزام المتوقع في ضوء وقائع الدعوى وتطوراتها، ووفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 108.86 مليون ريال، مقابل 107.7 مليون ريال بالنصف المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح من بيع جزء من أراضي الشركة غير الاستراتيجية، وارتفاع إيرادات الأنشطة الرئيسية بقيمة 2 مليون ريال، والاعتراف بقيمة مبنى آل إلى ملكية الشركة بعد انتهاء عقد استثمار الأرض (بناء–تشغيل–تحويل).
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تكوين مخصص قضايا بقيمة 20 مليون ريال على خلفية دعوى قضائية مقامة ضد الشركة تتعلق باتفاقية تأجير مبرمة في عام 2004، ويعكس هذا المخصص أفضل تقدير للإدارة لقيمة الالتزام المتوقع في ضوء وقائع الدعوى وتطوراتها، ووفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 108.86 مليون ريال، مقابل 107.7 مليون ريال بالنصف المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح من بيع جزء من أراضي الشركة غير الاستراتيجية، وارتفاع إيرادات الأنشطة الرئيسية بقيمة 2 مليون ريال، والاعتراف بقيمة مبنى آل إلى ملكية الشركة بعد انتهاء عقد استثمار الأرض (بناء–تشغيل–تحويل).