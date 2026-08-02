صافي أرباح «زجاج» يقفز 67% إلى 33.4 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - قفز صافي أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، للربع الثاني من 2026 بنسبة 67% إلى 33.4 مليون ريال، مقارنة مع 20 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح نتيجة للزيادة في حصة الأرباح من الشركات الزميلة ولا سيما شركة "جارديان رأس الخيمة" التي عادت عملياتها إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة توقف لاغراض الصيانة في الفترة من فبراير الى أبريل من عام 2025.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي الربح 66.1 مليون ريال، مقارنة بـ 38.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 73.5%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الأرباح من الشركات الزميلة.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح نتيجة للزيادة في حصة الأرباح من الشركات الزميلة ولا سيما شركة "جارديان رأس الخيمة" التي عادت عملياتها إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة توقف لاغراض الصيانة في الفترة من فبراير الى أبريل من عام 2025.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي الربح 66.1 مليون ريال، مقارنة بـ 38.1 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 73.5%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الأرباح من الشركات الزميلة.