«أوبك بلس» تتفق على زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - قررت السعودية و6 دول أخرى أعضاء في تحالف "أوبك بلس" زيادة حصصهم الإنتاجية من النفط بواقع 188 ألف برميل يوميا، لشهر سبتمبر المقبل.
وكانت الدول الأعضاء في أوبك بلس، قد قررت تعديلات إضافية طوعية في أبريل 2023.
وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
ونوهت الدول بعزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م. وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026م.
وكانت الدول السبع الأعضاء في أوبك بلس قد اجتمعت اليوم عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية.
وتضم الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس: السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.
وسبق أن أعلنت أوبك بلس تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م.
وكانت الدول الأعضاء في أوبك بلس، قد قررت تعديلات إضافية طوعية في أبريل 2023.
تعويض الإنتاجأشارت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض.
وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
ونوهت الدول بعزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م. وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026م.
وكانت الدول السبع الأعضاء في أوبك بلس قد اجتمعت اليوم عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية.
وتضم الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس: السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.
وسبق أن أعلنت أوبك بلس تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م.