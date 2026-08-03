تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-08-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.