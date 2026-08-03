الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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