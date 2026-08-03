النفط يهبط بأكثر من 5% بعد تراجع أمريكا عن مهاجمة إيران

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الاثنين بشأك حاد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن شن هجوم جديد على إيران.

وبرر ترامب هذا القرار بأنه يهدف إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق يوقف طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7% إلى 82.9 دولار للبرميل في تمام الساعة 13:09 بتوقيت جرينتش، في حين خام ويست تكساس الأمريكي بنسبة 6.5% إلى 79.1 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أكبر انخفاض يومي لهما من حيث القيمة والنسبة المئوية منذ يوم الاثنين الماضي.

وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 20% خلال الشهر الماضي، بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات التي استهدفت عدة ناقلات نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، وهو ما زاد المخاوف الأمنية ودفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب دخول الخليج لتحميل النفط.

تراجع ترامب

قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت، عبر منصته تروث سوشيال، إن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى "إعادة الفتح الفوري والكامل والشامل" لمضيق هرمز، وإنهاء "التهديد النووي الإيراني". ولم تتضح بعد تفاصيل هذا الاتفاق.

وأظهرت بيانات حركة الملاحة أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب قادمتين من البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن حركة السفن في كل من مضيق هرمز وباب المندب شهدت تباطؤاً.

إنتاج أوبك+

وفي سياق متصل، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن تحالف أوبك+، يوم الأحد، على زيادة حصة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر.