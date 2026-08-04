الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الإثنين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الإثنين

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 10823 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.26 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 335.4 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 225 شركة

ارتفعت أسهم 255 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32 فقط، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وبترو رابغ، وصادرات، وجبل عمر، والاتحاد، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: شاكر، وتبوك الزراعية، وسيسكو القابضة، وطباعة وتغليف، وأسمنت الشرقية، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 21916 نقطة، وبتداولات بلغت، 11.7 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.9 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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