ارتفاع أرباح «الحمادي» إلى 71.89 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحمادي القابضة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 16% إلى 71.89 مليون ريال، مقابل 61.96 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
1) ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي بنسبة 7.9% لتصل إلى 321.75 مليون ريال مقارنة بـ 298.24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
2) تسجيل عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9.17 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل تسجيل مخصص بمبلغ 10.91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة تحسن وتيرة التحصيلات والتحصيل من بعض كبار العملاء.
3) قيد أرباح ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 6.99 مليون ريال، نتيجة نزع ملكية جزء من أرض الشركة الكائنة بشمال شرق مدينة الرياض (حي المونسية)، وفقاً لما أعلنته الشركة في موقع "تداول" بتاريخ 28 يونيو 2026م.
4) حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة: حيث بلغت 14.69 مليون ريال للربع الحالي (بارتفاع قدره 108.13% مقارنة بـ 7.06 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق).
واصلت الشركة تعزيز نموها المالي خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث حقق صافي الربح نمواً بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 71.89 مليون ريال مقابل 56.24 مليون ريال.
ويعود هذا النمو ربع السنوي بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
1) تسجيل عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9.17 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل تسجيل مخصص بمبلغ 17.31 مليون ريال للربع السابق، وذلك نتيجة تحسن وتيرة التحصيلات من بعض كبار العملاء خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
2) انخفض مجموع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الحالي بمبلغ 6.44 مليون ريال ليصل إلى 30.44 مليون ريال مقارنة بـ 36.88 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الترويج والتكاليف الإعلانية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
3) قيد أرباح ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 6.99 مليون ريال، نتيجة نزع ملكية جزء من أرض الشركة الكائنة بشمال شرق مدينة الرياض (حي المونسية)، وفقاً لما أعلنته الشركة في موقع ""تداول"" بتاريخ 28 يونيو 2026م.
تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 128.13 مليون ريال، مقارنة بـ 135.89 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2025م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1) تراجعت نسبة مجمل هامش الربح خلال الفترة الحالية لتصل إلى 28.2%، مقارنة بـ 31.6% للفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك بضغط من ارتفاع بعض بنود تكاليف التشغيل.
2) ارتفاع مجموع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للفترة الحالية بمبلغ 16.62 مليون ريال لتصل إلى 67.31 مليون ريال (مقارنة بـ 50.69 مليون ريال للفترة المماثلة)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الحملة التسويقية والتكاليف الإعلانية المصاحبة لإطلاق الهوية الجديدة لمجموعة مستشفيات الحمادي.
3) انخفاض بند الإيرادات الأخرى بمبلغ 2.86 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
4) تراجع دخل التمويل للفترة الحالية بمبلغ 3.09 مليون ريال، مع ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 2.83 مليون ريال لتسجل 15.20 مليون ريال (مقابل 12.37 مليون ريال للفترة المماثلة)؛ وذلك نتيجة تسارع الأعمال الإنشائية لفرع مستشفى الحمادي العليا وإدارة السيولة والاقتراض بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية والإنشائية بكفاءة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
1) ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي بنسبة 7.9% لتصل إلى 321.75 مليون ريال مقارنة بـ 298.24 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
2) تسجيل عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9.17 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل تسجيل مخصص بمبلغ 10.91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة تحسن وتيرة التحصيلات والتحصيل من بعض كبار العملاء.
3) قيد أرباح ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 6.99 مليون ريال، نتيجة نزع ملكية جزء من أرض الشركة الكائنة بشمال شرق مدينة الرياض (حي المونسية)، وفقاً لما أعلنته الشركة في موقع "تداول" بتاريخ 28 يونيو 2026م.
4) حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة: حيث بلغت 14.69 مليون ريال للربع الحالي (بارتفاع قدره 108.13% مقارنة بـ 7.06 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق).
واصلت الشركة تعزيز نموها المالي خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث حقق صافي الربح نمواً بنسبة 27.8% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 71.89 مليون ريال مقابل 56.24 مليون ريال.
ويعود هذا النمو ربع السنوي بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
1) تسجيل عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9.17 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل تسجيل مخصص بمبلغ 17.31 مليون ريال للربع السابق، وذلك نتيجة تحسن وتيرة التحصيلات من بعض كبار العملاء خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
2) انخفض مجموع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الحالي بمبلغ 6.44 مليون ريال ليصل إلى 30.44 مليون ريال مقارنة بـ 36.88 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الترويج والتكاليف الإعلانية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
3) قيد أرباح ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 6.99 مليون ريال، نتيجة نزع ملكية جزء من أرض الشركة الكائنة بشمال شرق مدينة الرياض (حي المونسية)، وفقاً لما أعلنته الشركة في موقع ""تداول"" بتاريخ 28 يونيو 2026م.
تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 128.13 مليون ريال، مقارنة بـ 135.89 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2025م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1) تراجعت نسبة مجمل هامش الربح خلال الفترة الحالية لتصل إلى 28.2%، مقارنة بـ 31.6% للفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك بضغط من ارتفاع بعض بنود تكاليف التشغيل.
2) ارتفاع مجموع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للفترة الحالية بمبلغ 16.62 مليون ريال لتصل إلى 67.31 مليون ريال (مقارنة بـ 50.69 مليون ريال للفترة المماثلة)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الحملة التسويقية والتكاليف الإعلانية المصاحبة لإطلاق الهوية الجديدة لمجموعة مستشفيات الحمادي.
3) انخفاض بند الإيرادات الأخرى بمبلغ 2.86 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
4) تراجع دخل التمويل للفترة الحالية بمبلغ 3.09 مليون ريال، مع ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 2.83 مليون ريال لتسجل 15.20 مليون ريال (مقابل 12.37 مليون ريال للفترة المماثلة)؛ وذلك نتيجة تسارع الأعمال الإنشائية لفرع مستشفى الحمادي العليا وإدارة السيولة والاقتراض بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية والإنشائية بكفاءة.