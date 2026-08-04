الاقتصاد

ارتفاع أرباح «المواساة» 13% إلى 211 مليون ريال بالربع الثاني 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «المواساة» 13% إلى 211 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "المواساة للخدمات الطبية" للربع الثاني من العام 2026 بنسبة 13% إلى 211.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 187 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
بحسب بيان على "تداول "، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح رأسمالي بمبلغ 20.4 مليون ريال نتيجة بيع أراضٍ، ومرونة النموذج التشغيلي للشركة وقدرته على استيعاب الضغوط على هوامش الربح الناتجة عن التوسعات الاستراتيجية، بما في ذلك بدء تشغيل مستشفى ينبع الصناعي الجديد خلال الربع الأول من عام 2026.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة بنسبة 7.4% ليبلغ 412 مليون ريال، مقارنة بـ 384 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى النمو في الإيرادات، وتحقيق ربح من بيع أراضٍ بقيمة 20.4 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة خلال عام 2026م وذلك عقب صدور الربط الزكوي النهائي لعام 2024م وخفض ما تم تكوينه من مخصصات زكوية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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