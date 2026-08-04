ارتفاع إيرادات «الخريف» إلى 63.6 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - بلغ صافي ربح شركة "الخريف لتقنية المياه والطاقة" للربع الثاني من 2026 نحو 63.65 مليون ريال، بزيادة قدرها 3.23% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي بلغ صافي أرباحه 61.65 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.56%، مشيرة إلى بلوغ إيرادات الربع الثاني 515.65 مليون ريال، بانخفاض قدره 20.18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى اكتمال وتسليم مشاريع، وذلك بالتزامن مع انتقال الشركة إلى عقود جديدة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي أرباح "الخريف" 128.12 مليون ريال، بزيادة 6.9% عن النصف المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 6.3%.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.56%، مشيرة إلى بلوغ إيرادات الربع الثاني 515.65 مليون ريال، بانخفاض قدره 20.18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى اكتمال وتسليم مشاريع، وذلك بالتزامن مع انتقال الشركة إلى عقود جديدة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي أرباح "الخريف" 128.12 مليون ريال، بزيادة 6.9% عن النصف المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 6.3%.