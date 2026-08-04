تراجع أرباح «الرمز» 60.6% إلى 25.6 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الرمز للعقارات في الربع الثاني من 2026 بنسبة 60.6% إلى 25.6 مليون ريال، مقابل 64.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي، وانخفاض صافي مكاسب قيمة عادلة في الربع الحالي مقارنة بالرفع المماثل للعام السابق، إذ تُجرى تقييمات الصناديق على أساس نصف سنوي.
وشهدت الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026م انخفاضاً بنسبة 10.7% مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح وانخفاض الإيرادات.
وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 54.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026م، مقارنة مع 71.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.1%.
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مكاسب القيمة العادلة نصف السنوية في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة إلى 6.6 مليون ريال (النصف الأول من عام 2025م: 2.5 مليون ريال) وارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 51.2% مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي، وانخفاض صافي مكاسب قيمة عادلة في الربع الحالي مقارنة بالرفع المماثل للعام السابق، إذ تُجرى تقييمات الصناديق على أساس نصف سنوي.
وشهدت الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026م انخفاضاً بنسبة 10.7% مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض إجمالي الربح وانخفاض الإيرادات.
وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة قدره 54.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026م، مقارنة مع 71.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.1%.
وتعود أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مكاسب القيمة العادلة نصف السنوية في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة إلى 6.6 مليون ريال (النصف الأول من عام 2025م: 2.5 مليون ريال) وارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 51.2% مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق.