الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع الدولار وانخفاض النفط

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك في الوقت الذي خيم فيه التفاؤل على الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,055.36 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2% إلى 4,054.20 دولاراً للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد سجل في يوليو أول مكسب شهري له خلال خمسة أشهر، بعدما ارتفع بنحو 1%.

تراجع النفط والدولار يعزز جاذبية المعدن النفيس

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 5% بعدما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران، في إطار مساعيه للتوصل سريعاً إلى اتفاق يوقف الطموحات النووية لطهران ويعيد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن محادثات مع إيران ستُعقد يوم الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق.

وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وتلقى الذهب دعماً إضافياً من تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو، بعدما تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الياباني، في حين انخفض أيضاً العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

بيانات أمريكية

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، من بينها تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأشمل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن الأسبوع الماضي في اجتماع السياسة النقدية عن قرار بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، لكن ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي عارضوا القرار ودعموا رفع أسعار الفائدة، معربين عن قلقهم من أن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% إذا لم يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل على الفور.