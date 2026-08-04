الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 01:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.

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MO Nasa

MO Nasa

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