أول تحرك من الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع تواصل الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، مع محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة الأمس مع الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المصدر، أن طبيب الأهلي، اطمئن على إصابة الحارس، ومدى تأثيرها على مشاركته في المباريات المقبلة رفقة الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر، أن طبيب الأهلي، تواصل أيضا مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب، للوقوف على حجم إصابة الشناوي، ومدة الغياب، مؤكدا أن النادي الأهلي يتابع حالة الحارس بكل اهتمام.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي تعرض للإصابة في مواجهة منتخب مصر مع كاب فيردي أمس الإثنين، وأوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الإصابة في الكتف وسيتم تحديد مدة الغياب وفقا للأشعة التي سيجريها اليوم.

اقرأ أيضا:

طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في دور الـ 16 بكأس الأم الإفريقية