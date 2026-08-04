أرباح «نسيج» تقفز 1914% إلى 2.17 مليون ريال بالنصف الأول من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - سجلت شركة "نسيج للتقنية" صافي ربح بلغ 2.17 مليون ريال خلال منتصف العام 2026، مقارنة بـ 0.48 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل قفزة كبيرة في صافي الربح بنسبة 1914%.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا الارتفاع الكبير لصافي الربح يعزى إلى تحسن أداء تنفيذ المشاريع وهامش الربح التشغيلي.
وحققت "نسيج للتقنية" إيرادات بلغت 99.5 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 100.2 مليون ريال سعودي للفترة المقارنة لعام 2025، بانخفاض نسبته 0.7%.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا الارتفاع الكبير لصافي الربح يعزى إلى تحسن أداء تنفيذ المشاريع وهامش الربح التشغيلي.
وحققت "نسيج للتقنية" إيرادات بلغت 99.5 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 100.2 مليون ريال سعودي للفترة المقارنة لعام 2025، بانخفاض نسبته 0.7%.