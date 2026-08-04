الاقتصاد

انخفاض أرباح «ملاذ» 70% إلى 1.9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «ملاذ» 70% إلى 1.9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - بلغ صافي ربح شركة "ملاذ للتأمين التعاوني" للربع الثاني من العام 2026 نحو 1.9 مليون ريال، مقارنةً بـ 6.7 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 70.2%.
وبحسب "تداول "، يعود انخفاض صافي الربح إلى تراجع إيرادات التأمين بنسبة 29.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع السيارات مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي بمقدار 10.7 مليون ريال، أي بنسبة 79.7%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026 بلغ صافي الربح 7.5 مليون ريال، مقارنةً بـ 16.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 54.9%، وذلك بسبب انخفاض إيرادات التأمين، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وقد قابل ذلك تحسنًا في صافي نتائج خدمات التأمين، حيث ارتفاع بنسبة 186.3% على أساس سنوي، وزيادة في صافي دخل الاستثمار بمقدار 4.3 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.1%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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