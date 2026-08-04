«ميدغلف» تتحول للربحية بـ 44.16 مليون ريال بنهاية الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - حققت شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) صافي ربح قدره 44.16 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقارنةً بصافي خسارة قدره 1.47 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ووفقًا لـ "تداول السعودية"، يعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الاستثمار بنسبة 547%، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات العمولات من الأدوات المالية ذات العائد.
كما تحسن صافي نتيجة خدمات التأمين ليبلغ 42.85 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026، مقارنةً بـ 22.17 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أداء نشاط تأمين المركبات والأداء الإيجابي لخطوط الممتلكات والحوادث.
وخلال النصف الأول من 2026، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة عائدًا إلى المساهمين قدره 80.41 مليون ريال، مقارنةً بـ 18.16 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 342.62%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 183.7%، وتحسن صافي خدمات التأمين.
ووفقًا لـ "تداول السعودية"، يعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الاستثمار بنسبة 547%، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات العمولات من الأدوات المالية ذات العائد.
كما تحسن صافي نتيجة خدمات التأمين ليبلغ 42.85 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026، مقارنةً بـ 22.17 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أداء نشاط تأمين المركبات والأداء الإيجابي لخطوط الممتلكات والحوادث.
وخلال النصف الأول من 2026، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة عائدًا إلى المساهمين قدره 80.41 مليون ريال، مقارنةً بـ 18.16 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 342.62%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 183.7%، وتحسن صافي خدمات التأمين.