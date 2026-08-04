انخفاض صافي ربح «دله الصحية» إلى 100 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 19.5% إلى 100 مليون ريال، مقابل 124.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، فإن بعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.2% ليصل إلى 115.34 مليون ريال مقارنةً بـ 111.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 3.58 مليون ريال.
كما انخفض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.99 ريال للسهم مقارنةً بـ 1.23 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد ارتفع ربح السهم في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.5% ليصل إلى 1.14 ريال للسهم مقارنةً بـ 1.10 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 0.04 ريال للسهم.
وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت نتائج الربع الثاني من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، بينما تكبد الربع الثاني من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ بمكة المكرمة خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال، ما يعني أن البنود غير المتكررة أثرت بمبلغ 27.8 مليون ريال في تغير صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 11.48 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التمويل بنحو 6.9 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة أعباء تمويل خطة الاستحواذات التي نفذتها المجموعة خلال عام 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستستخدم جلّ متحصلات صفقة بيع حصتها في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه (شركة زميلة) والتي استلمت منها 466.7 مليون ريال خلال شهر يوليو 2026م في تخفيض أعباء التمويل القائمة، مما سينعكس أثره إيجابيًا على القوائم المالية للفترات القادمة.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الأحداث غير المتكررة، في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.1% ليصل إلى 236.6 مليون ريال مقارنةً بـ 229.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 7.2 مليون ريال
ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 18.3% ليصل إلى 100.01 مليون ريال مقارنةً بـ 84.52 مليون ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 15.49 مليون ريال.
وبعد استبعاد الحدث غير المتكرر، والذي سيرد ذكره أدناه، فقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 36.5% ليصل إلى 115.34 مليون ريال مقارنةً بـ 84.52 مليون ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 30.8 مليون ريال.
كما ارتفع ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.99 ريال للسهم مقارنةً بـ 0.84 ريال للسهم في الربع السابق. وبعد استبعاد الحدث غير المتكرر ، والذي سيرد ذكره أدناه، فقد ارتفع ربح السهم في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 36.7% ليصل إلى 1.14 ريال للسهم مقارنةً بـ 0.84 ريال للسهم في الربع السابق، بارتفاع قدره 0.31 ريال للسهم.
وفيما يخص الحدث غير المتكرر، فقد تكبدت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ بمكة المكرمة خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال.
هذا، وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026م مقارنة بالربع السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى عودة النشاط التشغيلي إلى مستويات أعلى بعد شهر رمضان المبارك ما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 53.28 مليون ريال، وهو ما ساهم في ارتفاع ربح التشغيل بما قدره 44.2 مليون ريال بعد استبعاد أثر الحدث غير المتكرر المتمثل في تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الحدث غير المتكرر في الربع الثاني من عام 2026م، بنسبة 21.9% ليصل إلى 236.6 مليون ريال مقارنةً بـ 194.0 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 42.6 مليون ريال
انخفض صافي الربح العائد لمساهمي المصدر للفترة من عام 2026م بنسبة 34.1% ليصل إلى 184.53 مليون ريال مقارنةً بـ 279.82 مليون ريال في الفترة المماثلة، بانخفاض قدره 95.29 مليون ريال.
وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد انخفض صافي الربح العائد لمساهمي المصدر للفترة من عام 2026م بنسبة 7.4% ليصل إلى 199.86 مليون ريال مقارنةً بـ 215.89 مليون ريال في الفترة المماثلة، وبانخفاض قدره 16.02 مليون ريال.
كما انخفض ربح السهم للفترة الحالية ليبلغ 1.83 ريال للسهم مقارنةً بـ 2.81 ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد انخفض ربح السهم للفترة من عام 2026م بنسبة 8.9% ليصل إلى 1.98 ريال للسهم مقارنةً بـ 2.17 ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 0.19 ريال للسهم.
وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت الفترة من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، كما تضمنت تسجيل مكاسب نتيجة مساهمة في صندوق عقاري بقيمة 51.4 مليون ريال، بينما تكبدت الفترة من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال، ما يعني أن البنود غير المتكررة أثرت بمبلغ 79.2 مليون ريال في تغير صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في إيرادات الفترة من عام 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 47.95 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التشغيل للمجموعة، بعد استبعاد التكاليف غير المتكررة، بقيمة 44.5 مليون ريال، (أغلبها تعود إلى تجميع تكاليف مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة بداية من 23 مارس 2025م).
وارتفعت تكاليف التمويل بقيمة 24.06 مليون ريال بالخصوص نتيجة تجميع تكاليف التمويل لمستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة، ونتيجة أعباء تمويل خطة استحواذات المجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستستخدم جلّ متحصلات صفقة بيع حصتها في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه (شركة زميلة) والتي استلمت منها 466.7 مليون ريال خلال شهر يوليو 2026م في تخفيض أعباء التمويل القائمة، مما سينعكس أثره إيجابيًا على القوائم المالية للفترات القادمة.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الأحداث غير المتكررة، للفترة من عام 2026م بنسبة 5.02% ليصل إلى 430.7 مليون ريال مقارنةً بـ 410.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 20.6 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، فإن بعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.2% ليصل إلى 115.34 مليون ريال مقارنةً بـ 111.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 3.58 مليون ريال.
كما انخفض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.99 ريال للسهم مقارنةً بـ 1.23 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد ارتفع ربح السهم في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.5% ليصل إلى 1.14 ريال للسهم مقارنةً بـ 1.10 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 0.04 ريال للسهم.
وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت نتائج الربع الثاني من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، بينما تكبد الربع الثاني من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ بمكة المكرمة خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال، ما يعني أن البنود غير المتكررة أثرت بمبلغ 27.8 مليون ريال في تغير صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 11.48 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التمويل بنحو 6.9 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة أعباء تمويل خطة الاستحواذات التي نفذتها المجموعة خلال عام 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستستخدم جلّ متحصلات صفقة بيع حصتها في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه (شركة زميلة) والتي استلمت منها 466.7 مليون ريال خلال شهر يوليو 2026م في تخفيض أعباء التمويل القائمة، مما سينعكس أثره إيجابيًا على القوائم المالية للفترات القادمة.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الأحداث غير المتكررة، في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.1% ليصل إلى 236.6 مليون ريال مقارنةً بـ 229.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 7.2 مليون ريال
ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 18.3% ليصل إلى 100.01 مليون ريال مقارنةً بـ 84.52 مليون ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 15.49 مليون ريال.
وبعد استبعاد الحدث غير المتكرر، والذي سيرد ذكره أدناه، فقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي المصدر في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 36.5% ليصل إلى 115.34 مليون ريال مقارنةً بـ 84.52 مليون ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 30.8 مليون ريال.
كما ارتفع ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.99 ريال للسهم مقارنةً بـ 0.84 ريال للسهم في الربع السابق. وبعد استبعاد الحدث غير المتكرر ، والذي سيرد ذكره أدناه، فقد ارتفع ربح السهم في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 36.7% ليصل إلى 1.14 ريال للسهم مقارنةً بـ 0.84 ريال للسهم في الربع السابق، بارتفاع قدره 0.31 ريال للسهم.
وفيما يخص الحدث غير المتكرر، فقد تكبدت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ بمكة المكرمة خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال.
هذا، وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026م مقارنة بالربع السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى عودة النشاط التشغيلي إلى مستويات أعلى بعد شهر رمضان المبارك ما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 53.28 مليون ريال، وهو ما ساهم في ارتفاع ربح التشغيل بما قدره 44.2 مليون ريال بعد استبعاد أثر الحدث غير المتكرر المتمثل في تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الحدث غير المتكرر في الربع الثاني من عام 2026م، بنسبة 21.9% ليصل إلى 236.6 مليون ريال مقارنةً بـ 194.0 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 42.6 مليون ريال
انخفض صافي الربح العائد لمساهمي المصدر للفترة من عام 2026م بنسبة 34.1% ليصل إلى 184.53 مليون ريال مقارنةً بـ 279.82 مليون ريال في الفترة المماثلة، بانخفاض قدره 95.29 مليون ريال.
وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد انخفض صافي الربح العائد لمساهمي المصدر للفترة من عام 2026م بنسبة 7.4% ليصل إلى 199.86 مليون ريال مقارنةً بـ 215.89 مليون ريال في الفترة المماثلة، وبانخفاض قدره 16.02 مليون ريال.
كما انخفض ربح السهم للفترة الحالية ليبلغ 1.83 ريال للسهم مقارنةً بـ 2.81 ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، والتي سيرد بيانها أدناه، فقد انخفض ربح السهم للفترة من عام 2026م بنسبة 8.9% ليصل إلى 1.98 ريال للسهم مقارنةً بـ 2.17 ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 0.19 ريال للسهم.
وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت الفترة من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، كما تضمنت تسجيل مكاسب نتيجة مساهمة في صندوق عقاري بقيمة 51.4 مليون ريال، بينما تكبدت الفترة من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال، ما يعني أن البنود غير المتكررة أثرت بمبلغ 79.2 مليون ريال في تغير صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في إيرادات الفترة من عام 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 47.95 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التشغيل للمجموعة، بعد استبعاد التكاليف غير المتكررة، بقيمة 44.5 مليون ريال، (أغلبها تعود إلى تجميع تكاليف مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة بداية من 23 مارس 2025م).
وارتفعت تكاليف التمويل بقيمة 24.06 مليون ريال بالخصوص نتيجة تجميع تكاليف التمويل لمستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة، ونتيجة أعباء تمويل خطة استحواذات المجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستستخدم جلّ متحصلات صفقة بيع حصتها في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه (شركة زميلة) والتي استلمت منها 466.7 مليون ريال خلال شهر يوليو 2026م في تخفيض أعباء التمويل القائمة، مما سينعكس أثره إيجابيًا على القوائم المالية للفترات القادمة.
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الأحداث غير المتكررة، للفترة من عام 2026م بنسبة 5.02% ليصل إلى 430.7 مليون ريال مقارنةً بـ 410.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 20.6 مليون ريال.