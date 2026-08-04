الاقتصاد

أرباح «جاز» ترتفع 10% إلى 42.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «جاز» ترتفع 10% إلى 42.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جاز العربية للخدمات في الربع الثاني من 2026 بنسبة 10% إلى 42.8 مليون ريال، مقابل 38.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول ""، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى النمو في الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة من الشركات الزميلة.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي إلى نمو الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة من الشركات الزميلة.
وبحسب البيان، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 15.4%، من 70.1 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025م إلى 80.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026م، إلى نمو الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة من الشركات الزميلة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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